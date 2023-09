Au fond, c’est pas si grave – Théâtre Salle polyvalente Sap-en-Auge, 7 octobre 2023, Sap-en-Auge.

Sap-en-Auge,Orne

Entre humour et émotion, spectacle proposé par Les Arts Improvisés et la Cie De l’Une à l’Autre.

482ème représentation.

Réservation par sms de préférence.

« C’est hilarant ! Remarquable talent des 2 comédiennes » Le parisien / « Ça remonte le moral (un peu), ça ôte le stress (beaucoup) et ça fait rire (à la folie) » Le Pariscope / « Deux comédiennes explosives ! » Paris Match / « Férocement drôle. Ce n’est plus du théâtre. C’est de la vie » La République des Pyrénées / « Riche émotionnellement » Gazette Avignon Off..

2023-10-07 20:30:00 fin : 2023-10-07 21:40:00. .

Salle polyvalente

Sap-en-Auge 61470 Orne Normandie



Between humor and emotion, a show presented by Les Arts Improvisés and Cie De l?Une à l?Autre.

482nd performance.

Reservations by sms preferred.

« Hilarious! Remarkable talent from the 2 actresses » Le Parisien / « It cheers you up (a little), takes away the stress (a lot) and makes you laugh (like crazy) » Le Pariscope / « Two explosive actresses! Paris Match / « Fiercely funny. This is no longer theater. It’s life » La République des Pyrénées / « Emotionally rich » Gazette Avignon Off.

Entre el humor y la emoción, un espectáculo de Les Arts Improvisés y la Cie De l’Une à l’Autre.

función 482.

Reservas por sms preferentemente.

« ¡Divertidísimo! Notable talento de las 2 actrices » Le Parisien / « Te anima (un poco), te quita el estrés (mucho) y te hace reír (a carcajadas) » Le Pariscope / « ¡Dos actrices explosivas! Paris Match / « Ferozmente divertida. Esto ya no es teatro. Es la vida » La République des Pyrénées / « Riqueza emocional » Gazette Avignon Off.

Zwischen Humor und Emotion, eine Aufführung von Les Arts Improvisés und der Cie De l’Une à l’Autre.

482. Aufführung.

Reservierung per SMS bevorzugt.

« Das ist urkomisch! Remarquable talent des 2 comédiennes » Le parisien / « Ça remonte le moral (un peu), ça ôte le stress (beaucoup) et ça fait rire (à la folie) » (Das hebt die Moral (ein bisschen), nimmt den Stress (viel) und bringt einen zum Lachen (am Wahnsinn)) Le Pariscope / « Zwei explosive Komödiantinnen! » Paris Match / « Heftig komisch. Das ist kein Theater mehr. C’est de la vie » La République des Pyrénées / « Riche émotionnellement » Gazette Avignon Off.

