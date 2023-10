Soirée Patois Salle polyvalente Salon-la-Tour, 11 novembre 2023, Salon-la-Tour.

Salon-la-Tour,Corrèze

Pour cette traditionnelle veillée, n’oubliez pas de préparer vos interventions en langue limousine. Comme d’habitude, la soirée débutera par le spectacle concocté par nos fidèles acteurs d’un soir, puis les Amis de Salon vous offriront cidre doux et châtaignes blanchies..

2023-11-11 fin : 2023-11-11 . .

Salle polyvalente

Salon-la-Tour 19510 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



For this traditional evening, do not forget to prepare your speeches in the Limousin language. As usual, the evening will begin with a show concocted by our faithful actors for an evening, then the Friends of Salon will offer you sweet cider and blanched chestnuts.

Para esta velada tradicional, no olvide preparar sus discursos en lengua lemosina. Como es habitual, la velada comenzará con un espectáculo ideado por nuestros fieles actores para una velada, después los Amigos del Salón le ofrecerán sidra dulce y castañas escaldadas.

Vergessen Sie nicht, Ihre Beiträge in der Sprache des Limousin vorzubereiten. Wie üblich beginnt der Abend mit einem Schauspiel, das von unseren treuen Schauspielern für einen Abend zusammengestellt wurde, und anschließend bieten Ihnen die Freunde von Salon süßen Apfelwein und blanchierte Kastanien an.

