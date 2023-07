Conférence sur l’eau Salle polyvalente Salle polyvalente Le Soulié Catégories d’Évènement: Hérault

Le Soulié Conférence sur l’eau Salle polyvalente Salle polyvalente Le Soulié, 28 juillet 2023, Le Soulié. Le Soulié,Hérault La problématique de l’eau en France..

2023-07-28 17:00:00 fin : 2023-07-28 18:00:00. .

Salle polyvalente

Salle polyvalente

Le Soulié 34330 Hérault Occitanie



Water issues in France. La problemática del agua en Francia. Die Wasserproblematik in Frankreich. Mise à jour le 2023-07-02 par ADT34 Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Le Soulié Autres Lieu Salle polyvalente Salle polyvalente Adresse Salle polyvalente Salle polyvalente Ville Le Soulié Departement Hérault Lieu Ville Salle polyvalente Salle polyvalente Le Soulié

Salle polyvalente Salle polyvalente Le Soulié Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le soulie/