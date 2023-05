Randonnée semi-nocturne salle polyvalente Sainte-Gemme Catégories d’Évènement: Indre

Sainte-Gemme Randonnée semi-nocturne salle polyvalente, 2 juin 2023, Sainte-Gemme. Sainte-Gemme,Indre Randonnée semi-nocturne au profit du Téléthon..

Vendredi 2023-06-02 à 19:00:00 ; fin : 2023-06-02 . 2 EUR.

salle polyvalente

Sainte-Gemme 36500 Indre Centre-Val de Loire



Semi-night walk to benefit the Telethon. Caminata semi-noche a beneficio del Teletón. Halbnächtliche Wanderung zu Gunsten des Telethon.

