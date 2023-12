Concert Les Ginette’s Salle Polyvalente Sainte-Fortunade Catégories d’Évènement: Corrèze

Sainte-Fortunade Concert Les Ginette’s Salle Polyvalente Sainte-Fortunade, 16 décembre 2023 19:30, Sainte-Fortunade. Sainte-Fortunade,Corrèze Concert Les Ginette’s – Tarif : 5 € – Huitres / Vin Blanc / Tapas -.

2023-12-16 fin : 2023-12-16 . .

Salle Polyvalente

Sainte-Fortunade 19490 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Concert by Les Ginette’s – Price: 5? – Oysters / White wine / Tapas – Concierto de Les Ginette’s – Precio: 5? – Ostras / Vino blanco / Tapas – Konzert Les Ginette’s – Preis : 5 ? – Austern / Weißwein / Tapas – Mise à jour le 2023-12-04 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze Détails Heure : 19:30 Catégories d’Évènement: Corrèze, Sainte-Fortunade Autres Code postal 19490 Lieu Salle Polyvalente Adresse Salle Polyvalente Ville Sainte-Fortunade Departement Corrèze Lieu Ville Salle Polyvalente Sainte-Fortunade Latitude 45.21194 Longitude 1.77246 latitude longitude 45.21194;1.77246

Salle Polyvalente Sainte-Fortunade Corrèze https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sainte-fortunade/