Sainte-Colombe-en-Bruilhois Soirée Jazz and Blues avec le trio « Bordario » Salle Polyvalente Sainte-Colombe-en-Bruilhois, 18 novembre 2023, Sainte-Colombe-en-Bruilhois. Sainte-Colombe-en-Bruilhois,Lot-et-Garonne Ce trio de musiciens chante autour d’un répertoire blues, jazz et swing manouche..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 . EUR.

Salle Polyvalente

Sainte-Colombe-en-Bruilhois 47310 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



This trio of musicians sings a blues, jazz and gypsy swing repertoire. Este trío de músicos canta un repertorio de blues, jazz y swing gitano. Dieses Trio von Musikern singt rund um ein Repertoire aus Blues, Jazz und Gypsy-Swing.

