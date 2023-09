Projection cinéma : Film Documentaire « La panthère des Neiges » Salle polyvalente Saint-Victor-Malescours, 17 novembre 2023, Saint-Victor-Malescours.

Saint-Victor-Malescours,Haute-Loire

Au coeur des hauts plateaux tibétains, le photographe Vincent Munier entraîne l’écrivain Sylvain Tesson dans sa quête de la panthère des neiges..

2023-11-17 fin : 2023-11-17 . .

Salle polyvalente

Saint-Victor-Malescours 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



In the heart of the Tibetan highlands, the photographer Vincent Munier leads the writer Sylvain Tesson in his quest for the snow leopard.

En el corazón de las altas mesetas tibetanas, el fotógrafo Vincent Munier acompaña al escritor Sylvain Tesson en su búsqueda del leopardo de las nieves.

Im Herzen des tibetischen Hochlandes nimmt der Fotograf Vincent Munier den Schriftsteller Sylvain Tesson mit auf seine Suche nach dem Schneeleoparden.

Mise à jour le 2023-08-22 par Office de Tourisme Loire Semène