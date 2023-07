Exposition artisanale – Comité des fêtes Salle polyvalente Saint-Sylvestre, 12 août 2023, Saint-Sylvestre.

Saint-Sylvestre,Haute-Vienne

Venez découvrir les créations d’artisans locaux : peintures, photos, bijoux, objets sculptés, métal travaillé, point compté… Une variété de petits objets du quotidien vous y attend, sans oublier de très beaux livres d’écrivains locaux et diverses gourmandises afin d’agrémenter votre visite..

2023-08-12 fin : 2023-08-20 19:00:00. EUR.

Salle polyvalente

Saint-Sylvestre 87240 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come and discover the creations of local artisans: paintings, photos, jewelry, sculpted objects, metalwork, counted stitch? A variety of small, everyday objects awaits you, not forgetting beautiful books by local writers and various delicacies to enhance your visit.

Venga a descubrir las creaciones de los artesanos locales: cuadros, fotos, joyas, objetos esculpidos, metalistería, puntos contados.. Le espera una gran variedad de pequeños objetos de uso cotidiano, sin olvidar hermosos libros de escritores locales y un surtido de manjares para amenizar su visita.

Entdecken Sie die Kreationen lokaler Kunsthandwerker: Gemälde, Fotos, Schmuck, geschnitzte Objekte, Metallarbeiten, Zählstich? Eine Vielzahl von kleinen Alltagsgegenständen erwartet Sie hier, aber auch schöne Bücher von lokalen Schriftstellern und verschiedene Leckereien, um Ihren Besuch zu versüßen.

Mise à jour le 2023-07-15 par OT Monts du Limousin