Comice agricole du bassin de Lubersac Salle polyvalente Saint-Sornin-Lavolps, 22 juillet 2023, Saint-Sornin-Lavolps.

Saint-Sornin-Lavolps,Corrèze

Comice agricole du bassin de Lubersac.

Au programme : concours de bovin de la race Limousine, expositions et animations diverses.

Buvette sur place

Casse-croûte

Possibilité de se restaurer le midi.

2023-07-22 à ; fin : 2023-07-22 17:00:00. .

Salle polyvalente

Saint-Sornin-Lavolps 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Agricultural show in the Lubersac basin.

On the program: Limousin cattle show, exhibitions and other events.

Refreshments on site

Snacks

Lunchtime refreshments available

Exposición agrícola en la cuenca de Lubersac.

En el programa: concurso de ganado Limusín, exposiciones y actos diversos.

Restauración in situ

Cafetería

Posibilidad de comer al mediodía

Comice agricole du bassin de Lubersac.

Auf dem Programm stehen: Rinderwettbewerb der Limousin-Rasse, Ausstellungen und verschiedene Animationen.

Erfrischungsgetränke vor Ort

Imbiss

Möglichkeit, sich mittags zu verpflegen

Mise à jour le 2023-06-12 par Corrèze Tourisme