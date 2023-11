Marché Saint-Nicolas de Saint-Sauveur Salle polyvalente Saint-Sauveur, 2 décembre 2023, Saint-Sauveur.

Saint-Sauveur,Gironde

L’Office de tourisme Médoc-Vignoble vous informe :

La commune de Saint-Sauveur et ses partenaires organisent leur marché de Saint-Nicolas.

Un programme riche vous attend avec des exposants en intérieur et extérieur de la salle, des animations, un spectacle pour enfants, le concours des pulls de Noël les plus originaux,… et la journée se terminera en beauté avec une surprise féérique !.

2023-12-02 fin : 2023-12-02 19:00:00. EUR.

Salle polyvalente

Saint-Sauveur 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Médoc-Vignoble Tourist Office informs you:

The commune of Saint-Sauveur and its partners are organizing their Saint-Nicolas market.

A rich program awaits you, with exhibitors inside and outside the hall, entertainment, a children’s show, a competition for the most original Christmas sweaters… and the day will end in style with a magical surprise!

La Oficina de Turismo de Médoc-Vignoble le informa:

El municipio de Saint-Sauveur y sus socios organizan su mercado de Saint-Nicolas.

Le espera un rico programa, con expositores dentro y fuera del pabellón, animaciones, un espectáculo infantil, un concurso para encontrar los jerseys navideños más originales… ¡y la jornada terminará por todo lo alto con una sorpresa mágica!

Das Fremdenverkehrsamt Médoc-Vignoble informiert Sie :

Die Gemeinde Saint-Sauveur und ihre Partner organisieren ihren Nikolausmarkt.

Es erwartet Sie ein reichhaltiges Programm mit Ausstellern im Innen- und Außenbereich des Saals, Animationen, einer Kindershow, dem Wettbewerb um die originellsten Weihnachtspullover,… und der Tag endet mit einer märchenhaften Überraschung!

Mise à jour le 2023-11-13 par OT Médoc-Vignoble