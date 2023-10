Journée spectacles et ateliers Salle polyvalente Saint-Romans-lès-Melle, 28 octobre 2023, Saint-Romans-lès-Melle.

Saint-Romans-lès-Melle,Deux-Sèvres

Une journée pour soi et pour les autres , avec spectacles et ateliers, samedi 28 octobre 2023 à Saint-Romans-Les-Melle.

Avec la Cie Piqûre d’Art

De 10h30 à 11h20 : Histoire cousue » l’Arbre aux 1001 saveurs » – pour les enfants jusqu’à 4 ans, avec petits ateliers et manipulations

De 14h à 15h : Spectacle » la légende du Colibri » – Dès 6 ans

De 15h30 à 16h30 : Spectacle cousu « L’arbre de vie » – De 3 à 8 ans

De 17h à 17h45 : Kamishibaï » être consomma’acteur » – Dès 6 ans

Avec les ateliers de la simplicité …

14h ou 15h : Pour adulte et/ou dès 6 ans accompagné.e d’une adulte : Fabrication de dentifrice et baume à lèvres

Spectacles: sans inscription, dans la limite des places disponibles

Atelier fabrication : inscription au 05 49 29 04 05

Gratuit – participation libre possible.

2023-10-28 fin : 2023-10-28 . .

Salle polyvalente

Saint-Romans-lès-Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



A day for yourself and for others, with shows and workshops, Saturday, October 28, 2023 in Saint-Romans-Les-Melle.

With Cie Piqûre d’Art

10:30 am to 11:20 am: Histoire cousue « l’Arbre aux 1001 saveurs » – for children up to 4 years old, with workshops and hands-on activities

2 – 3 pm: Show « La légende du Colibri » – From 6 years upwards

3:30pm to 4:30pm: Sewn show « L’arbre de vie » – From 3 to 8 years old

From 5pm to 5:45pm : Kamishibaï « être consomma’acteur » – From 6 years old

With Les ateliers de la simplicité …

2 or 3 p.m.: For adults and/or children aged 6 and over accompanied by an adult: Making toothpaste and lip balm

Shows: no registration required, subject to availability

Fabrication workshop: registration on 05 49 29 04 05

Free of charge – free participation possible

Una jornada para uno mismo y para los demás, con espectáculos y talleres, el sábado 28 de octubre de 2023 en Saint-Romans-Les-Melle.

Con la compañía Piqûre d’Art

De 10.30 a 11.20 h: Histoire cousue « l’Arbre aux 1001 saveurs » – para niños de hasta 4 años, con talleres y actividades prácticas

De 14:00 a 15:00 h: Espectáculo « La leyenda del Colibrí » – A partir de 6 años

De 15.30 a 16.30 h: Espectáculo cosido « El árbol de la vida » – De 3 a 8 años

De 17:00 a 17:45: Kamishibaï « être consomma’acteur » – A partir de 6 años

Con los talleres de simplicidad …

14h o 15h: Para adultos y/o niños a partir de 6 años acompañados de un adulto: Fabricación de dentífrico y bálsamo labial

Espectáculos: sin inscripción, según disponibilidad

Para hacer un dentífrico o un bálsamo labial: inscripción en el 05 49 29 04 05

Gratuito: posibilidad de participar gratuitamente

Ein Tag für sich und andere , mit Aufführungen und Workshops, Samstag, den 28. Oktober 2023 in Saint-Romans-Les-Melle.

Mit der Cie Piqûre d’Art

Von 10.30 bis 11.20 Uhr: Genähte Geschichte « L’Arbre aux 1001 saveurs » – für Kinder bis 4 Jahre, mit kleinen Workshops und Manipulationen

Von 14:00 bis 15:00 Uhr: Theaterstück « Die Legende vom Kolibri » – ab 6 Jahren

Von 15.30 bis 16.30 Uhr: Genähtes Theaterstück « Der Baum des Lebens » – Von 3 bis 8 Jahren

Von 17:00 bis 17:45 Uhr: Kamishibai « Konsument sein » – Ab 6 Jahren

Mit den Werkstätten der Einfachheit …

14h oder 15h: Für Erwachsene und/oder ab 6 Jahren in Begleitung einer erwachsenen Person: Herstellung von Zahnpasta und Lippenbalsam

Aufführungen: ohne Anmeldung, solange Plätze verfügbar sind

Workshop zur Herstellung: Anmeldung unter 05 49 29 04 05

Kostenlos – freie Teilnahme möglich

