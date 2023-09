Saison culturelle – théâtre: concert La Roulotte Poum’Tchac « Entre chiens et loups » Salle polyvalente Saint-Romain-Lachalm, 17 novembre 2023, Saint-Romain-Lachalm.

Saint-Romain-Lachalm,Haute-Loire

20h30 La Roulotte, c’est un quatuor inclassable, qui vous invite à vous installer confortablement dans son univers tamisé et chaleureux, comme au coin du feu, et vous embarque sur des chemins intimes et entraînants..

2023-11-17 fin : 2023-11-17 . EUR.

Salle polyvalente

Saint-Romain-Lachalm 43620 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



8:30pm La Roulotte is an unclassifiable quartet, inviting you to cozy up to its warm, dimly lit world, as if by the fireside, and taking you on an intimate, lively journey.

20.30 h La Roulotte es un cuarteto inclasificable que le invita a sentarse y relajarse en su universo cálido y acogedor, como junto a la chimenea, mientras le acompañan en un viaje íntimo y animado.

20:30 La Roulotte, das ist ein unklassifizierbares Quartett, das Sie einlädt, es sich in seiner gedämpften und warmen Welt wie am Kamin gemütlich zu machen und Sie auf intime und mitreißende Wege mitzunehmen.

