Soirée théâtre salle polyvalente Saint-Restitut, 1 décembre 2023, Saint-Restitut.

Saint-Restitut,Drôme

Deux soirées et un après midi théâtre, au profit du Téléthon, avec la troupe des Compagnons de la Pierre Blanche..

2023-12-01 fin : 2023-12-03 . EUR.

salle polyvalente

Saint-Restitut 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Two evenings and an afternoon of theater, in aid of the Telethon, with the Compagnons de la Pierre Blanche troupe.

Dos noches y una tarde de teatro a beneficio del Teletón, con la compañía Compagnons de la Pierre Blanche.

Zwei Abende und ein Theaternachmittag, zugunsten des Telethon, mit der Theatergruppe Compagnons de la Pierre Blanche.

