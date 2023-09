Conférence sur la performance énergétique des logements salle polyvalente Saint-Restitut, 12 octobre 2023, Saint-Restitut.

Saint-Restitut,Drôme

En partenariat avec l’association CEDER, la communauté de communes organise une réunion publique, gratuite et ouverte à tous sur la performance énergétique des logements..

2023-10-12 18:30:00 fin : 2023-10-12 . .

salle polyvalente

Saint-Restitut 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



In partnership with the CEDER association, the community of communes is organizing a public meeting, free and open to all, on the energy performance of housing.

En colaboración con la asociación CEDER, la communauté de communes organiza un encuentro público, gratuito y abierto a todos, sobre el rendimiento energético de las viviendas.

In Zusammenarbeit mit dem Verein CEDER organisiert die Gemeindegemeinschaft eine öffentliche, kostenlose und für alle offene Versammlung über die Energieeffizienz von Wohnungen.

