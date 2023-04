Soirée diaporama Salle Polyvalente Saint-Restitut Saint-Restitut Catégories d’Évènement: Drôme

Saint-Restitut

Soirée diaporama Salle Polyvalente, 14 avril 2023, Saint-Restitut Saint-Restitut. Saint-Restitut ,Drome , Saint-Restitut Soirée diaporama EUR Place du Colonnel Bertrand Salle Polyvalente Saint-Restitut Drome Salle Polyvalente Place du Colonnel Bertrand

2023-04-14 18:00:00 18:00:00 – 2023-04-14 23:30:00 23:30:00

Salle Polyvalente Place du Colonnel Bertrand

Saint-Restitut

Drome Saint-Restitut . EUR 5 7 Diaporama sur le thème de la transhumance de la Plaine de la Crau

aux alpages de la Maurienne. Ce diaporama sera suivi d’un échange avec l’auteur. foyerrural-saintrestitut@orange.fr +33 6 81 72 66 12 Salle Polyvalente Place du Colonnel Bertrand Saint-Restitut

dernière mise à jour : 2023-03-30 par

Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Saint-Restitut Autres Lieu Saint-Restitut Adresse Saint-Restitut Drome Salle Polyvalente Place du Colonnel Bertrand Ville Saint-Restitut Saint-Restitut Departement Drome Tarif EUR Lieu Ville Salle Polyvalente Place du Colonnel Bertrand Saint-Restitut

Saint-Restitut Saint-Restitut Saint-Restitut Drome https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-restitut saint-restitut/

Soirée diaporama Salle Polyvalente 2023-04-14 was last modified: by Soirée diaporama Salle Polyvalente Saint-Restitut 14 avril 2023 Drôme Place du Colonnel Bertrand Salle Polyvalente Saint-Restitut Drome Saint-restitut Salle Polyvalente Saint-Restitut

Saint-Restitut Saint-Restitut Drome