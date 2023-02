Forum de l’Emploi et de l’Alternance 2023 – Porte de Dromardeche Salle polyvalente Saint Rambert d’Albon Saint-Rambert-d'Albon Catégories d’Évènement: Drôme

Saint-Rambert-d'Albon

Forum de l’Emploi et de l’Alternance 2023 – Porte de Dromardeche Salle polyvalente Saint Rambert d’Albon, 16 mars 2023, Saint-Rambert-d'Albon. Forum de l’Emploi et de l’Alternance 2023 – Porte de Dromardeche Jeudi 16 mars, 13h00 Salle polyvalente Saint Rambert d’Albon

Entrée libre

Le Moulin Digital tiendra un stand d’information au prochain Forum de l’#emploi et de l’#alternance 2023 de Porte de DrômArdèche Salle polyvalente Saint Rambert d’Albon 15 rue du levant 26140 saint Rambert d’Albon Saint-Rambert-d’Albon 26140 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes Le Moulin Digital tiendra un stand d’informations lors du prochain Forum de l’Emploi et de l’Alternance de Porte de Dromardeche.

Ce forum se déroulera le 16 mars prochain à Saint Rambert d’Albon et sera l’occasion pour le Moulin Digital de renseigner les demandeurs d’emploi et les étudiants sur les métiers en lien avec le numérique et les formations du Département de la Drôme.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-16T13:00:00+01:00

2023-03-16T18:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Saint-Rambert-d'Albon Autres Lieu Salle polyvalente Saint Rambert d'Albon Adresse 15 rue du levant 26140 saint Rambert d'Albon Ville Saint-Rambert-d'Albon lieuville Salle polyvalente Saint Rambert d'Albon Saint-Rambert-d'Albon Departement Drôme

Salle polyvalente Saint Rambert d'Albon Saint-Rambert-d'Albon Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-rambert-dalbon/

Forum de l’Emploi et de l’Alternance 2023 – Porte de Dromardeche Salle polyvalente Saint Rambert d’Albon 2023-03-16 was last modified: by Forum de l’Emploi et de l’Alternance 2023 – Porte de Dromardeche Salle polyvalente Saint Rambert d’Albon Salle polyvalente Saint Rambert d'Albon 16 mars 2023 Saint-Rambert-d'Albon salle polyvalente Saint rambert d'Albon Saint-Rambert-d'Albon

Saint-Rambert-d'Albon Drôme