Fête de la Bière et Choucroute Salle Polyvalente Saint-Pierre-du-Champ, 18 novembre 2023, Saint-Pierre-du-Champ.

Saint-Pierre-du-Champ,Haute-Loire

Fête de la bière et repas choucroute.

A la pression, vous trouverez des bières blonde, brune, ambrée et blanche.

Animation musicale.

Réservation obligatoire pour la choucroute avant le 10 novembre..

2023-11-18 19:30:00

Salle Polyvalente

Saint-Pierre-du-Champ 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Beer festival and sauerkraut meal.

On draught, you’ll find blond, dark, amber and white beers.

Musical entertainment.

Reservations required for sauerkraut by November 10.

Fiesta de la cerveza y comida con chucrut.

Cervezas de barril rubias, negras, ámbar y blancas.

Animación musical.

Reserva obligatoria de chucrut antes del 10 de noviembre.

Bierfest und Sauerkrautmahlzeit.

Im Offenausschank finden Sie helles, dunkles, bernsteinfarbenes und weißes Bier.

Musikalische Unterhaltung.

Reservierung für das Sauerkrautessen bis zum 10. November erforderlich.

