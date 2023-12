Marché de Noël Salle polyvalente Saint-Pierre-de-Caubel Pinel-Hauterive, 10 décembre 2023 09:00, Pinel-Hauterive.

Pinel-Hauterive,Lot-et-Garonne

De nombreux exposants se réunissent à Saint-Pierre-de-Caubel pour vous présenter leurs créations !

Pour ceux qui voudront donner leur lettre au Père Noël, il sera présent vers 11h !

Buvette, vin chaud, gaufres, tombola, restauration..

2023-12-10 fin : 2023-12-10 17:30:00. EUR.

Salle polyvalente Saint-Pierre-de-Caubel

Pinel-Hauterive 47380 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Numerous exhibitors gather in Saint-Pierre-de-Caubel to present their creations!

For those who want to give their letter to Santa Claus, he’ll be there around 11am!

Refreshments, mulled wine, waffles, tombola, catering.

Numerosos expositores se darán cita en Saint-Pierre-de-Caubel para presentar sus creaciones

Para los que quieran entregar su carta a Papá Noel, ¡estará allí hacia las 11h!

Refrescos, vino caliente, gofres, tómbola y comida.

Zahlreiche Aussteller versammeln sich in Saint-Pierre-de-Caubel, um Ihnen ihre Kreationen zu präsentieren!

Für diejenigen, die dem Weihnachtsmann ihren Brief geben möchten, wird er gegen 11 Uhr anwesend sein!

Getränkestand, Glühwein, Waffeln, Tombola, Essen und Trinken.

