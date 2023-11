Soirée farcidures Salle polyvalente Saint-Pardoux-l’Ortigier, 25 novembre 2023, Saint-Pardoux-l'Ortigier.

Saint-Pardoux-l’Ortigier,Corrèze

Soirée farcidures.

Menu: 1 ortigeolais offert – soupe – farcidures et petit salé – salade – fromage – dessert – café

Tarifs: 20€ la part

Farcidures et petit salé à emporter: 12€ la part

A partir de 19h à la salle polyvalente

Réservation obligatoire au 06 81 71 94 08.

Salle polyvalente

Saint-Pardoux-l’Ortigier 19270 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Farcidures evening.

Menu: 1 ortigeolais offered – soup – farcidures and salads – salad – cheese – dessert – coffee

Price: 20? per portion

Farcidures and salads to take away: 12? per portion

From 7pm at the Salle Polyvalente

Reservations required on 06 81 71 94 08

Tarde de farcidures.

Menú: 1 ortigeolais ofrecido – sopa – farcidures y ensaladas – ensalada – queso – postre – café

Precio: 20? la ración

Farcidures y ensaladas para llevar: 12? la porción

A partir de las 19h en la sala del pueblo

Imprescindible reservar en el 06 81 71 94 08

Abend mit Farciduren.

Menü: 1 Oresteolais gratis – Suppe – Farcidures und salzige Kleinigkeiten – Salat – Käse – Dessert – Kaffee

Preis: 20? pro Stück

Farcidures und salzige Kleinigkeiten zum Mitnehmen: 12? pro Stück

Ab 19 Uhr in der Mehrzweckhalle

Reservierung erforderlich unter 06 81 71 94 08

