Fête nationale à Saint-Pardoux-les-Cards Salle Polyvalente Saint-Pardoux-les-Cards, 13 juillet 2023, Saint-Pardoux-les-Cards.

Saint-Pardoux-les-Cards,Creuse

Saint-Pardoux-les-Cards organise pour la fête nationale

19h un lâcher de ballons

19h30 un repas

– 20€/gratuit pour les enfants de -12 ans

– Kir et amuse-bouche; salade niçoise; suprême de pintade; pomme dauphine; salade fromage; glace; café; boissons comprises

– Inscription et règlement obligatoire pour le repas avant le 01 Juillet!

– 05 55 80 94 34 / 05 55 62 45 09 / 06 78 39 98 78

21h bal gratuit avec orchestre

22h feu d’artifice offert par la commune.

2023-07-13 à ; fin : 2023-07-13 . EUR.

Salle Polyvalente

Saint-Pardoux-les-Cards 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Saint-Pardoux-les-Cards celebrates its national holiday

7pm a balloon release

7:30 pm a meal

– 20 / free for children under 12

– Kir and amuse-bouche; salade niçoise; guinea fowl supreme; pomme dauphine; cheese salad; ice cream; coffee; drinks included

– Registration and payment required before July 01!

– 05 55 80 94 34 / 05 55 62 45 09 / 06 78 39 98 78

9pm free dance with orchestra

22h fireworks offered by the commune

Saint-Pardoux-les-Cards celebra sus días festivos

a las 19.00 horas, una suelta de globos

19h30 una comida

– 20 ¤ / gratis para los menores de 12 años

– Kir y amuse-bouche; ensalada Niçoise; supreme de pintada; pomme dauphine; ensalada de queso; helado; café; bebidas incluidas

– Es necesario inscribirse y pagar antes del 1 de julio

– 05 55 80 94 34 / 05 55 62 45 09 / 06 78 39 98 78

21.00 h baile libre con orquesta

22:00 fuegos artificiales ofrecidos por el municipio

Saint-Pardoux-les-Cards organisiert für den Nationalfeiertag

19 Uhr einen Luftballonstart

19.30 Uhr ein Essen

– 20 / Kinder unter 12 Jahren sind frei

– Kir und Häppchen; Nizza-Salat; Perlhuhnsuppe; Dauphine-Apfel; Käsesalat; Eis; Kaffee; Getränke inklusive

– Anmeldung und Zahlung für das Essen vor dem 01. Juli erforderlich!

– 05 55 80 94 34 / 05 55 62 45 09 / 06 78 39 98 78

21 Uhr Kostenloser Tanz mit Orchester

22 Uhr Feuerwerk, von der Gemeinde gestiftet

