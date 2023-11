Repas du Téléthon Salle polyvalente Saint-Pardoux-la-Rivière, 10 décembre 2023, Saint-Pardoux-la-Rivière.

Saint-Pardoux-la-Rivière,Dordogne

Repas au bénéfice du Téléthon. Sur réservation.

Menu: Apéro, charcuterie, biche à la plancha, gratin dauphinois, fromage, dessert, café.

Démonstration et initiation Country avec le club APPALOOSAS COUNTRY..

2023-12-10 fin : 2023-12-10 . EUR.

Salle polyvalente

Saint-Pardoux-la-Rivière 24470 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Meal in aid of the Telethon. Reservations required.

Menu: Aperitif, charcuterie, biche à la plancha, gratin dauphinois, cheese, dessert, coffee.

Country demonstration and initiation with the APPALOOSAS COUNTRY club.

Comida a beneficio del Telemaratón. Reserva obligatoria.

Menú: Aperitivo, charcutería, biche à la plancha, gratinado dauphinois, queso, postre, café.

Demostración e iniciación al Country con el club APPALOOSAS COUNTRY.

Mahlzeit zugunsten des Telethon. Nur mit Reservierung.

Menü: Aperitif, Aufschnitt, Hirsch à la plancha, Gratin dauphinois, Käse, Dessert, Kaffee.

Country-Demonstration und -Einführung mit dem Club APPALOOSAS COUNTRY.

