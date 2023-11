[Concert] Melting’Potes Salle polyvalente Saint-Nicolas-d’Aliermont, 6 décembre 2023, Saint-Nicolas-d'Aliermont.

Saint-Nicolas-d’Aliermont,Seine-Maritime

Melting Potes est une troupe d’une quarantaine d’artistes, chanteurs et musiciens qui se réunissent depuis maintenant 15 ans autour d’un répertoire varié de chansons françaises et anglo-saxonne..

2023-12-06 18:30:00 fin : 2023-12-06 . .

Salle polyvalente

Saint-Nicolas-d’Aliermont 76510 Seine-Maritime Normandie



Melting Potes is a group of about forty artists, singers and musicians who have been meeting for 15 years around a varied repertoire of French and Anglo-Saxon songs.

Melting Potes es un grupo de unos cuarenta artistas, cantantes y músicos que interpretan desde hace 15 años un variado repertorio de canciones francesas y anglosajonas.

Melting Potes ist eine Gruppe von etwa 40 Künstlern, Sängern und Musikern, die sich seit nunmehr 15 Jahren um ein vielfältiges Repertoire an französischen und angelsächsischen Chansons versammelt.

