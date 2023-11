LOTO DU CCAS Salle polyvalente Saint-Michel-de-Dèze, 3 décembre 2023, Saint-Michel-de-Dèze.

Saint-Michel-de-Dèze,Lozère

Le CCAS de St Michel de Dèze vous invite à son loto d’hiver, alors venez nombreux.

1er carton plein : 1 bon d’achat de 100€ au vival du Collet de Dèze.

2eme carton plein : 1 bon d’achat de 120€ au Bertoul de St Michel de Dèze.

3ème carton plein : ….

2023-12-03 fin : 2023-12-03

Salle polyvalente

Saint-Michel-de-Dèze 48160 Lozère Occitanie



The St Michel de Dèze CCAS invites you to its winter bingo, so come one, come all.

1st full card: 1 voucher worth 100? at the Vival in Collet de Dèze.

2nd full card: 1 voucher worth 120? at Bertoul in St Michel de Dèze.

3rd full card: …

La CCAS de St Michel de Dèze le invita a su bingo de invierno, así que venga uno, vengan todos.

1er cartón lleno: 1 vale de 100? en el Vival de Collet de Dèze.

2º cartón lleno: 1 vale por 120? en el Bertoul de St Michel de Dèze.

3er premio: …

Das CCAS von St Michel de Dèze lädt Sie zu seinem Winterlotto ein, also kommen Sie zahlreich.

1. volle Karte: 1 Einkaufsgutschein über 100 Euro für Vival in Collet de Dèze.

2. volle Karte: 1 Gutschein über 120? im Bertoul in St Michel de Dèze.

3. volle Karte: …

