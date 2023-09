CINECO : SECOND TOUR salle polyvalente Saint-Martin-de-Boubaux, 14 décembre 2023, Saint-Martin-de-Boubaux.

Saint-Martin-de-Boubaux,Lozère

Le film « Second tour » sera diffusé à la salle polyvalente.

Synopsis:

Journaliste politique en disgrâce placée à la rubrique football, Mlle Pove est sollicitée pour suivre la campagne présidentielle en cours. Le favori est un quinquagénaire, héritier ….

2023-12-14 fin : 2023-12-14 . EUR.

salle polyvalente

Saint-Martin-de-Boubaux 48160 Lozère Occitanie



The film « Second Tour » will be shown at the Salle Polyvalente.

Synopsis:

Miss Pove, a disgraced political journalist working on the soccer beat, is asked to follow the current presidential campaign. The front-runner is a fifty-year-old heir …

La película « Second Tour » se proyectará en la Sala Polivalente.

Sinopsis:

La Srta. Pove, una periodista política caída en desgracia a la que han puesto a seguir la actualidad futbolística, recibe el encargo de seguir la actual campaña presidencial. El favorito es un cincuentón heredero …

Der Film « Second tour » wird in der Mehrzweckhalle gezeigt.

Synopsis (Zusammenfassung):

Die in Ungnade gefallene Fußballjournalistin Pove wird gebeten, die laufende Präsidentschaftskampagne zu verfolgen. Der Favorit ist ein 50-jähriger Erbe …

Mise à jour le 2023-09-22 par 48 – OT des Cévennes au mont Lozère