CINECO : NINA ET LE SECRET DU HERISSON salle polyvalente Saint-Martin-de-Boubaux, 26 octobre 2023, Saint-Martin-de-Boubaux.

Saint-Martin-de-Boubaux,Lozère

Le film « Nina et le secret du hérisson » sera diffusé dans le cadre du festival jeune public.

Synopsis:

Nina, 10 ans, est bouleversée depuis que son père a perdu son emploi dans une usine suite à des malversations menées par le contremaître. Avec son ….

salle polyvalente

Saint-Martin-de-Boubaux 48160 Lozère Occitanie



The film « Nina et le secret du hérisson » (Nina and the hedgehog’s secret) will be screened as part of the festival for young audiences.

Synopsis:

Nina, 10, has been distraught ever since her father lost his job in a factory due to embezzlement by the foreman. With her …

La película « Nina et le secret du hérisson » se proyectará en el marco del festival para el público joven.

Sinopsis:

Nina, de 10 años, está angustiada desde que su padre perdió su trabajo en una fábrica a causa de un desfalco del capataz. Ella y su …

Der Film « Nina und das Geheimnis des Igels » wird im Rahmen des Festivals für junges Publikum gezeigt.

Synopsis:

Die 10-jährige Nina ist völlig aufgelöst, seit ihr Vater seinen Job in einer Fabrik verloren hat, weil der Vorarbeiter seine Arbeit veruntreut hat. Zusammen mit ihrem …

