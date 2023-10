Séniors à nous la forme Salle polyvalente Saint-Martial-de-Valette, 10 octobre 2023, Saint-Martial-de-Valette.

Saint-Martial-de-Valette,Dordogne

Activités physiques adaptées aux + de 60 ans et ateliers de prévention santé..

2023-10-10 fin : 2024-06-11 12:00:00. EUR.

Salle polyvalente

Saint-Martial-de-Valette 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Physical activities for over-60s and health prevention workshops.

Actividades físicas para mayores de 60 años y talleres de prevención de la salud.

Angepasste körperliche Aktivitäten für Menschen ab 60 Jahren und Workshops zur Gesundheitsprävention.

Mise à jour le 2023-10-03 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin