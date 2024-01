Le Toboggan Creusois : VTT et Randonnée pédestre Salle polyvalente Saint-Léger-le-Guérétois, dimanche 10 novembre 2024.

Saint-Léger-le-Guérétois Creuse

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-11-10 08:45:00

fin : 2024-11-10

Randonnées vtt/vae de 10 km, 15 km, 25 km et 40 km.

Randonnées pédestres : 10 km et 15 km.

Pot de convivialité au départ et à l’arrivée.

Ravitaillement sur le parcours.

Trophées aux clubs les plus représentés.

Randonnées vtt/vae de 10 km, 15 km, 25 km et 40 km.

Randonnées pédestres : 10 km et 15 km.

Pot de convivialité au départ et à l’arrivée.

Ravitaillement sur le parcours.

Trophées aux clubs les plus représentés.

.

Salle polyvalente

Saint-Léger-le-Guérétois 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine jean-lucdumignard@orange.fr



Mise à jour le 2024-01-12 par Creuse Tourisme