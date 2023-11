Réveillon de la St Sylvestre à St Laurent d’Arce Salle polyvalente Saint-Laurent-d’Arce, 31 décembre 2023, Saint-Laurent-d'Arce.

Saint-Laurent-d’Arce,Gironde

Le Comité des Fêtes de St Laurent d’Arce organise le réveillon du nouvel an animé par Fun Music avec au menu :

Soupe de champagne et ses amuse-bouche servis à table, opéra de foie gras, rectangulaire de magret aux 4 épices, mille-feuille de pommes de terre et ses légumes croquants, ardoise du fromager, bûche de l’an nouveau, café et ses mignardises.

Une coupe de crémant offerte, soupe au fromage, vins et cotillons.

Menu enfant (moins de 12 ans) : assiette de charcuterie, hamburger et pommes grenailles, bûche de l’an nouveau..

2023-12-31 fin : 2023-12-31 . EUR.

Salle polyvalente

Saint-Laurent-d’Arce 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Comité des Fêtes de St Laurent d’Arce is organizing a New Year’s Eve dinner with entertainment by Fun Music:

Champagne soup and appetizers served at the table, foie gras opera, rectangular duck breast with 4 spices, potato mille-feuille with crisp vegetables, cheesemaker’s slate, New Year’s log, coffee and mignardises.

Complimentary glass of crémant, cheese soup, wine and party favors.

Children’s menu (under 12): charcuterie platter, hamburger and pommes grenailles, Yule log.

El Comité des Fêtes de St Laurent d’Arce organiza una cena de Nochevieja amenizada por Fun Music:

Sopa de champán y aperitivos servidos en la mesa, ópera de foie gras, magret de pato rectangular con 4 especias, milhojas de patata con verduras crujientes, pizarra de quesos, tronco de Año Nuevo, café y mignardises.

Copa de crémant de cortesía, sopa de queso, vino y recuerdos de la fiesta.

Menú infantil (menores de 12 años): tabla de embutidos, hamburguesa y pommes grenailles, tronco de Año Nuevo.

Das Festkomitee von St Laurent d’Arce organisiert einen Neujahrsempfang, der von Fun Music begleitet wird:

Champagnersuppe und Amuse-Bouche, die am Tisch serviert werden, Gänseleberoper, rechteckige Entenbrust mit vier Gewürzen, Kartoffel-Mille-feuille mit knackigem Gemüse, Schieferplatte des Käsers, Neujahrsscheiterhaufen, Kaffee und Mignardises.

Ein Glas Crémant gratis, Käsesuppe, Weine und Kotillons.

Kindermenü (unter 12 Jahren): Wurstteller, Hamburger und Bratkartoffeln, Neujahrsscheit.

Mise à jour le 2023-11-14 par Bourg Cubzaguais Tourisme