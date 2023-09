Super loto Salle polyvalente Saint-Junien-les-Combes, 15 octobre 2023, Saint-Junien-les-Combes.

Saint-Junien-les-Combes,Haute-Vienne

Super loto spécial bons d’achat organisé par diverses associations de la commune au profit du Téléthon. Pâtisseries, buvette et sandwich sur place. Ouverture des portes à 13h et début du jeu à 14h30..

Salle polyvalente rue du 8 mai 1945

Saint-Junien-les-Combes 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Super lotto with special vouchers organized by various local associations in aid of the Telethon. Pastries, refreshments and sandwiches available. Doors open at 1pm, game starts at 2.30pm.

Súper lotería con vales especiales organizada por varias asociaciones locales en ayuda del Teletón. Bollería, refrescos y bocadillos disponibles. Apertura de puertas a las 13.00 y comienzo del partido a las 14.30.

Superlotto mit speziellen Einkaufsgutscheinen, das von verschiedenen Vereinen der Gemeinde zugunsten des Telethon organisiert wird. Gebäck, Erfrischungsstände und Sandwiches vor Ort. Türöffnung um 13 Uhr, Spielbeginn um 14:30 Uhr.

Mise à jour le 2023-09-15 par OT Pays du Haut Limousin