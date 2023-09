LE MOIS DU DOC – BIGGER THAN US Salle polyvalente Saint-Germain-du-Teil, 19 novembre 2023, Saint-Germain-du-Teil.

Saint-Germain-du-Teil,Lozère

Bigger than us

Flore Vasseur

2021 – 95 min – Jour 2 Fête – France – VF

Depuis 6 ans, Melati, 18 ans combat la pollution plastique qui ravage son pays, l’Indonésie.

Comme elle, une génération se lève pour réparer le monde. Partout, adolescents et jeun….

2023-11-19

Salle polyvalente

Saint-Germain-du-Teil 48340 Lozère Occitanie



Bigger than us

Flore Vasseur

2021 ? 95 min ? Jour 2 Fête ? France – VF

For 6 years, 18-year-old Melati has been fighting the plastic pollution ravaging her country, Indonesia.

Like her, a generation is rising up to repair the world. Everywhere, teenagers and young…

Más grande que nosotros

Flore Vasseur

2021 ? 95 min ? Jour 2 Fête ? Francia – VF

Desde hace 6 años, Melati, una joven de 18 años, lucha contra la contaminación plástica que asola su país, Indonesia.

Como ella, una generación se levanta para reparar el mundo. Por todas partes, adolescentes y jóvenes…

Größer als wir

Flore Vasseur

2021 ? 95 min ? Jour 2 Fête ? Frankreich – VF

Seit sechs Jahren kämpft die 18-jährige Melati gegen die Plastikverschmutzung, die ihr Land, Indonesien, verwüstet.

Wie sie steht eine Generation auf, um die Welt zu reparieren. Überall sind Jugendliche und junge…

