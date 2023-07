DÉTOUS DU MONDE : CONCERT DE BOUCHRA BAKKALI – DÉTOURS DU MONDE Salle polyvalente Saint-Germain-du-Teil, 25 juillet 2023, Saint-Germain-du-Teil.

Saint-Germain-du-Teil,Lozère

Rendez-vous à la salle des fêtes à 20h30. Bouchra, une voix puissante et maîtrisée, capable de donner toute son ampleur dans des pièces majestueuses ou, au contraire, de se faire affectueuse, sensuelle, dans des chansons d’amour. Servis magistralemen….

2023-07-25 fin : 2023-07-25 . EUR.

Salle polyvalente

Saint-Germain-du-Teil 48340 Lozère Occitanie



Rendezvous at the Salle des Fêtes at 8.30pm. Bouchra, a powerful, masterful voice, capable of giving full scope to majestic pieces or, on the contrary, becoming affectionate and sensual in love songs. Masterfully served…

Cita en la Salle des Fêtes a las 20.30 h. Bouchra posee una voz potente y controlada, capaz de dar todo su alcance a piezas majestuosas o, por el contrario, de mostrarse afectuosa y sensual en las canciones de amor. Servida con maestría…

Treffpunkt im Festsaal um 20.30 Uhr. Bouchra, eine kraftvolle und beherrschte Stimme, die in der Lage ist, in majestätischen Stücken ihre ganze Fülle zu entfalten oder im Gegenteil in Liebesliedern liebevoll und sinnlich zu werden. Meisterhaft serviert…

