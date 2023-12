CINÉCO : LES COLONS – FELIPE GALVEZ HABERLE Salle polyvalente Saint-Germain-de-Calberte, 13 avril 2024, Saint-Germain-de-Calberte.

Saint-Germain-de-Calberte Lozère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 21:00:00

fin : 2024-04-13

Diffusion du film «Les colons » de Felipe Galvez Haberle à 21h à la salle polyvalente.

Comédie dramatique –Durée : 01h37min

Origine : Argentine, Chili, France (VO)

Synopsis : Début du XXe siècle, les ranchs de moutons couvrent de plus en plus de t….

Diffusion du film «Les colons » de Felipe Galvez Haberle à 21h à la salle polyvalente.

Comédie dramatique –Durée : 01h37min

Origine : Argentine, Chili, France (VO)

Synopsis : Début du XXe siècle, les ranchs de moutons couvrent de plus en plus de t…

Diffusion du film «Les colons » de Felipe Galvez Haberle à 21h à la salle polyvalente.

Comédie dramatique –Durée : 01h37min

Origine : Argentine, Chili, France (VO)

Synopsis : Début du XXe siècle, les ranchs de moutons couvrent de plus en plus de territoires en Patagonie chilienne. Segundo, un métis chilien, MacLenan, un soldat anglais et Bill, un mercenaire américain, entreprennent une expédition à cheval pour récupérer les terres que l’Etat a concédées au propriétaire terrien espagnol José Menéndez. Mais Segundo découvre la volonté « civilisatrice » de ses dirigeants lorsqu’ils abattent une tribu d’Onas. Sélection Officielle – Un Certain Regard au Festival de Cannes 2023.

EUR.

Salle polyvalente

Saint-Germain-de-Calberte 48370 Lozère Occitanie



Mise à jour le 2023-12-22 par 48 – OT des Cévennes au mont Lozère