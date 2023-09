CINÉCO : LES FILLES D’OLFA – KAOUTHER BEN HANIA salle polyvalente Saint-Germain-de-Calberte, 13 janvier 2024, Saint-Germain-de-Calberte.

Saint-Germain-de-Calberte,Lozère

Diffusion du film « Les filles d’Olfa » de Kaouther Ben Hania à 20h30 à la salle polyvalente.

Documentaire – Durée : 01h50 min

Origine : France, Tunisie (VO)

Synopsis : La vie d’Olfa, Tunisienne et mère de 4 filles, oscille entre ombre et lumière. U….

2024-01-13

salle polyvalente

Saint-Germain-de-Calberte 48370 Lozère Occitanie



Showing of Kaouther Ben Hania’s film « Les filles d’Olfa » at 8:30 pm at the Salle Polyvalente.

Documentary ? Running time: 01h50 min

Origin : France, Tunisia (VO)

Synopsis: The life of Olfa, Tunisian mother of 4 daughters, oscillates between light and shadow. U…

Proyección de la película « Les filles d’Olfa » de Kaouther Ben Hania a las 20.30 h en la Sala polivalente.

Documental ? Duración: 01h50 min

Origen : Francia, Túnez (VO)

Sinopsis: La vida de Olfa, una tunecina madre de 4 hijas, oscila entre la luz y la sombra. U…

Ausstrahlung des Films « Les filles d’Olfa » von Kaouther Ben Hania um 20:30 Uhr in der Mehrzweckhalle.

Dokumentarfilm ? Dauer: 01h50 min

Herkunft: Frankreich, Tunesien (OV)

Synopsis: Das Leben von Olfa, Tunesierin und Mutter von vier Töchtern, schwankt zwischen Licht und Schatten. U…

