SOIREE DU NOUVEL AN Salle polyvalente Saint-Germain-de-Calberte Catégories d’Évènement: Lozère

Saint-Germain-de-Calberte SOIREE DU NOUVEL AN Salle polyvalente Saint-Germain-de-Calberte, 31 décembre 2023, Saint-Germain-de-Calberte. Saint-Germain-de-Calberte Lozère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-31 19:00:00

fin : 2023-12-31 Venez terminer l’année dans la bonne humeur à la salle polyvalente:

Auberge espagnole: chacun apporte un plat, une boisson à partager.

DJ Mickey et Fabien animeront la soirée.

Mousseux en vente à minuit (12€ la bouteille).

Entrée prix libre….

Venez terminer l’année dans la bonne humeur à la salle polyvalente:

Auberge espagnole: chacun apporte un plat, une boisson à partager.

DJ Mickey et Fabien animeront la soirée.

Mousseux en vente à minuit (12€ la bouteille).

Entrée prix libre…

Venez terminer l’année dans la bonne humeur à la salle polyvalente:

Auberge espagnole: chacun apporte un plat, une boisson à partager.

DJ Mickey et Fabien animeront la soirée.

Mousseux en vente à minuit (12€ la bouteille).

Entrée prix libre EUR.

Salle polyvalente

Saint-Germain-de-Calberte 48370 Lozère Occitanie

Mise à jour le 2023-12-14 par 48 – OT des Cévennes au mont Lozère Détails Catégories d’Évènement: Lozère, Saint-Germain-de-Calberte Autres Code postal 48370 Lieu Salle polyvalente Adresse Salle polyvalente Ville Saint-Germain-de-Calberte Departement Lozère Lieu Ville Salle polyvalente Saint-Germain-de-Calberte Latitude 44.219789 Longitude 3.80769335 latitude longitude 44.219789;3.80769335

Salle polyvalente Saint-Germain-de-Calberte Lozère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-germain-de-calberte/