CINECO : RENDEZ-VOUS A TOKYO salle polyvalente Saint-Germain-de-Calberte, 23 décembre 2023, Saint-Germain-de-Calberte.

Saint-Germain-de-Calberte,Lozère

Le film « Rendez-vous à Tokyo » sera diffusé à la salle polyvalente.

Synopsis:

Les 26 juillet se suivent et ne se ressemblent pas… C’est le jour où ils se sont rencontrés, celui où ils se sont aimés, où ils se sont séparés. Sept rendez-vous entre un da….

2023-12-23 fin : 2023-12-23 . EUR.

salle polyvalente

Saint-Germain-de-Calberte 48370 Lozère Occitanie



The film « Rendez-vous à Tokyo » will be shown at the Salle Polyvalente.

Synopsis:

The 26th of July comes and goes? It’s the day they met, the day they loved, the day they parted. Seven dates between a da…

La película « Rendez-vous à Tokyo » se proyectará en la Sala Polivalente.

Sinopsis:

Cada 26 de julio es diferente.. Es el día en que se conocieron, el día en que se enamoraron y el día en que se separaron. Siete citas entre un da…

Der Film « Rendezvous in Tokio » wird in der Mehrzweckhalle gezeigt.

Synopsis:

Ein 26. Juli folgt auf den anderen und sieht nicht gleich aus? Es ist der Tag, an dem sie sich kennengelernt haben, der Tag, an dem sie sich geliebt haben, der Tag, an dem sie sich getrennt haben. Sieben Verabredungen zwischen einem…

