CINECO : DANS LE COEUR DES VIVANTS salle polyvalente Saint-Germain-de-Calberte, 19 novembre 2023, Saint-Germain-de-Calberte.

Saint-Germain-de-Calberte,Lozère

Dans le cadre du Mois du Doc, « Dans le cœur des vivants » sera diffusé à la salle polyvalente.

Synopsis:

L’exclusion est un long parcours qui se prolonge dans la mort. Au fil des saisons, des bénévoles participent aux enterrements des laissés pour com….

2023-11-19 fin : 2023-11-19 . EUR.

salle polyvalente

Saint-Germain-de-Calberte 48370 Lozère Occitanie



As part of the Mois du Doc, « Dans le c?ur des vivants » will be shown at the Salle Polyvalente.

Synopsis:

Exclusion is a long journey that continues into death. Over the seasons, volunteers take part in the burials of those left behind…

En el marco del Mes del Doc, se proyectará « Dans le cœur des vivants » en la Sala polivalente.

Sinopsis:

La exclusión es un largo viaje que termina en la muerte. A lo largo de las temporadas, los voluntarios participan en los funerales de los que se quedan atrás…

Im Rahmen des Mois du Doc wird der Film « Dans le c?ur des vivants » in der Mehrzweckhalle gezeigt.

Synopsis (Zusammenfassung):

Ausgrenzung ist ein langer Weg, der sich bis in den Tod fortsetzt. Im Laufe der Jahreszeiten nehmen Freiwillige an den Beerdigungen der Zurückgelassenen teil….

Mise à jour le 2023-09-22 par 48 – OT des Cévennes au mont Lozère