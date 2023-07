SOIREE CONTE: MURMURE SOS L’ECORCE OU LR REVE DU VIEUX CHATAIGNIER salle polyvalente Saint-Germain-de-Calberte, 4 juillet 2023, Saint-Germain-de-Calberte.

Saint-Germain-de-Calberte,Lozère

Soirée conte avec Katrin’Maure, conteuse « Murmure sous l’écorce ou le rêve du vieux châtaignier ».

Ces contes sont donnés à l’occasion de la venue d’un groupe de déficients visuels sur le Chemin de Stevenson, dans le cadre d’un partenariat avec le Par….

salle polyvalente

Saint-Germain-de-Calberte 48370 Lozère Occitanie



Storytelling evening with Katrin’Maure, storyteller « Murmure sous l’écorce ou le rêve du vieux châtaignier ».

These tales are given on the occasion of the visit of a group of visually impaired people on the Chemin de Stevenson, as part of a partnership with the Par…

Noche de cuentos con Katrin’Maure, cuentacuentos « Murmure sous l’écorce ou le rêve du vieux châtaignier ».

Estos cuentos se narran con motivo de la visita de un grupo de discapacitados visuales al Camino de Stevenson, en el marco de una colaboración con el Par…

Märchenabend mit Katrin’Maure, Märchenerzählerin « Murmure sous l’écorce ou le rêve du vieux châtaignier » (Flüstern unter der Rinde oder der Traum des alten Kastanienbaums).

Diese Märchen werden anlässlich des Besuchs einer Gruppe von Sehbehinderten auf dem Stevenson-Weg im Rahmen einer Partnerschaft mit dem Par…

