Marches estivales Salle Polyvalente Saint-Georges-Lagricol, 3 juillet 2023, Saint-Georges-Lagricol.

Saint-Georges-Lagricol,Haute-Loire

Rejoignez nos groupes de marcheurs.

2 circuits sont proposés chaque lundi.

RDV 7h30 pour la grande marche (12-15 km) et 9h pour la petite marche (environ 8 km), devant la salle polyvalente..

2023-07-03 fin : 2023-08-28 . .

Salle Polyvalente

Saint-Georges-Lagricol 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Join our walking groups.

2 circuits are proposed every Monday.

Meeting point 7:30 am for the long walk (12-15 km) and 9 am for the short walk (about 8 km), in front of the multipurpose room.

Únase a nuestros grupos de senderismo.

hay 2 rutas todos los lunes.

Salida a las 7.30 h para la ruta larga (12-15 km) y a las 9 h para la ruta corta (aprox. 8 km), frente al ayuntamiento.

Schließen Sie sich unseren Wandergruppen an.

jeden Montag werden 2 Strecken angeboten.

Treffpunkt 7:30 Uhr für die große Wanderung (12-15 km) und 9:00 Uhr für die kleine Wanderung (ca. 8 km), vor der Mehrzweckhalle.

Mise à jour le 2023-07-07 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay