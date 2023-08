Théâtre : Faux départ de Jean-Marie Chevret Salle Polyvalente Saint-Fiel, 10 novembre 2023, Saint-Fiel.

Saint-Fiel,Creuse

La Compagnie d’un soir vous propose une comédie mise en scène par Christian Menut qui nous emmène chez un couple de jeunes retraités parisiens. Jean, ancien prof d’histoire, ne rêve que de partir avec sa femme en Touraine.

Odile aime la ville, la foule, les terrasses ; elle est terrorisée à l’idée de quitter Paris.

Pour financer les travaux de rénovation de la maison de campagne de Saint-Epain et sur les conseils de Marie-Claire, la Soeur de Jean, ils vont louer une chambre à une étudiante : Diane.

Cela va la bouleverser quelque peut leur projet..

2023-11-10 fin : 2023-11-10 . EUR.

Salle Polyvalente

Saint-Fiel 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine



La Compagnie d’un soir presents a comedy directed by Christian Menut that takes us into the home of a young retired Parisian couple. Jean, a former history teacher, dreams of moving to Touraine with his wife.

Odile loves the city, the crowds, the terraces; she’s terrified at the thought of leaving Paris.

To finance renovation work on their country house in Saint-Epain, and on the advice of Jean’s sister Marie-Claire, they rent a room to a student: Diane.

This is bound to upset their plans somewhat.

La Compagnie d’un soir presenta una comedia dirigida por Christian Menut que nos adentra en el hogar de un joven matrimonio parisino jubilado. Jean, antiguo profesor de historia, sueña con irse a Touraine con su mujer.

Odile ama la ciudad, las multitudes, las terrazas; le aterroriza la idea de abandonar París.

Para financiar la renovación de su casa de campo en Saint-Epain, y siguiendo el consejo de Marie-Claire, la hermana de Jean, alquilan una habitación a una estudiante: Diane.

Esto cambiará un poco sus planes.

Die Compagnie d’un soir bietet Ihnen eine Komödie unter der Regie von Christian Menut, die uns zu einem frisch pensionierten Ehepaar in Paris führt. Jean, ein ehemaliger Geschichtslehrer, träumt nur davon, mit seiner Frau in die Touraine zu ziehen.

Odile liebt die Stadt, die Menschenmassen und die Terrassen; sie hat panische Angst davor, Paris zu verlassen.

Um die Renovierung ihres Landhauses in Saint-Epain zu finanzieren und auf Anraten von Marie-Claire, Jeans Schwester, vermieten sie ein Zimmer an eine Studentin: Diane.

Dies wird sie etwas aus der Bahn werfen, was ihre Pläne betrifft.

Mise à jour le 2023-08-18 par OT Grand Guéret