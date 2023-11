Traces, sur les pas d’un petit poucet Salle polyvalente Saint-Ferréol-Trente-Pas, 1 décembre 2023, Saint-Ferréol-Trente-Pas.

Saint-Ferréol-Trente-Pas,Drôme

Des petit(e)s poucet(te)s, enfants résilients et lumineux qui portent en eux tout ce dont nous avons besoin pour résister au pire et affronter les monstres, il y en a toujours eu dans les histoires.

2023-12-01 18:00:00 fin : 2023-12-01 19:00:00. .

Salle polyvalente

Saint-Ferréol-Trente-Pas 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



There have always been little ones in stories, resilient and luminous children who carry within them everything we need to resist the worst and face up to monsters

Siempre ha habido historias de pequeños, niños resistentes y luminosos que llevan dentro todo lo que necesitamos para resistir lo peor y hacer frente a los monstruos

Kleine Däumlinge, widerstandsfähige und leuchtende Kinder, die alles in sich tragen, was wir brauchen, um dem Schlimmsten zu widerstehen und Monstern die Stirn zu bieten, hat es in den Geschichten schon immer gegeben

