CASANOVA EN ARMONIE Salle Polyvalente Saint Féliu Saint-Féliu-d’Avall, vendredi 26 janvier 2024.

CASANOVA EN ARMONIE CASANOVA EN HARMONIE Vendredi 26 janvier, 19h00 Salle Polyvalente Saint Féliu

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-26T19:00:00+01:00 – 2024-01-26T20:30:00+01:00

Fin : 2024-01-26T19:00:00+01:00 – 2024-01-26T20:30:00+01:00

Vivez un sublime moment musical à Saint Feliu d’Avall !

Le conservatoire présente « Casanova » de Johan de Meij JOHAN DE MEIJ

et « Les voyages du Gulliver » de Maxime Aulio par l’orchestre d’Harmonie de cycle 3 et C.P.E.S dirigé par Paule BRANA et accompagné de la violoncelliste Mélody GIOT!

Un grand concert GRATUIT, le vendredi 26 janvier à 19h, salle Polyvalente à Saint Feliu d’Avall

Salle Polyvalente Saint Féliu Village, Saint-Féliu-d’Avall Saint-Féliu-d’Avall 66170 Pyrénées-Orientales Occitanie