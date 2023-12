CINECO : LE GARÇON ET LE HÉRON Salle polyvalente Saint-Étienne-Vallée-Française, 4 février 2024, Saint-Étienne-Vallée-Française.

Saint-Étienne-Vallée-Française Lozère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-04 17:30:00

fin : 2024-02-04

Le film « Le garçon et le héron » de Hayao Miyazaki (VF) sera diffusé à la salle polyvalente.

Synopsis:

Après la disparition de sa mère dans un incendie, Mahito, un jeune garçon de 11 ans, doit quitter Tokyo pour partir vivre à la campagne dans le vill….

Le film « Le garçon et le héron » de Hayao Miyazaki (VF) sera diffusé à la salle polyvalente.

Synopsis:

Après la disparition de sa mère dans un incendie, Mahito, un jeune garçon de 11 ans, doit quitter Tokyo pour partir vivre à la campagne dans le vill…

Le film « Le garçon et le héron » de Hayao Miyazaki (VF) sera diffusé à la salle polyvalente.

Synopsis:

Après la disparition de sa mère dans un incendie, Mahito, un jeune garçon de 11 ans, doit quitter Tokyo pour partir vivre à la campagne dans le village où elle a grandi. Il s’installe avec son père dans un vieux manoir situé sur un immense domaine où il rencontre un héron cendré qui devient petit à petit son guide et l’aide au fil de ses découvertes et questionnements à comprendre le monde qui l’entoure et percer les mystères de la vie.

Genre : Animation

EUR.

Salle polyvalente

Saint-Étienne-Vallée-Française 48330 Lozère Occitanie



Mise à jour le 2023-12-21 par 48 – OT des Cévennes au mont Lozère