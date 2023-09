CINECO : WISH-ASHA ET LA BONNE ETOILE salle polyvalente Saint-Étienne-Vallée-Française, 7 janvier 2024, Saint-Étienne-Vallée-Française.

Saint-Étienne-Vallée-Française,Lozère

Le film « Wish- Asha et la bonne étoile » sera diffusé à la salle polyvalente.

Synopsis:

Asha, jeune fille de 17 ans à l’esprit vif et dévouée à ses proches, vit à Rosas, un royaume où tous les souhaits peuvent littéralement s’exaucer. Dans un moment d….

2024-01-07 fin : 2024-01-07 . EUR.

salle polyvalente

Saint-Étienne-Vallée-Française 48330 Lozère Occitanie



The film « Wish- Asha et la bonne étoile » will be shown at the multi-purpose hall.

Synopsis:

Asha, a quick-witted 17-year-old devoted to her loved ones, lives in Rosas, a kingdom where literally every wish can come true. In a moment of…

La película « Wish- Asha et la bonne étoile » se proyectará en la sala polivalente.

Sinopsis:

Asha, una ingeniosa joven de 17 años dedicada a sus seres queridos, vive en Rosas, un reino donde literalmente todos los deseos pueden hacerse realidad. En un momento de…

Der Film « Wish- Asha und der gute Stern » wird in der Mehrzweckhalle gezeigt.

Synopsis:

Asha, ein 17-jähriges Mädchen mit einem scharfen Verstand und einer hingebungsvollen Liebe zu ihren Lieben, lebt in Rosas, einem Königreich, in dem buchstäblich alle Wünsche in Erfüllung gehen können. In einem Moment der…

