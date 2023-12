LE RANDO DU BOUT D’AN ! Salle polyvalente Saint-Étienne-Vallée-Française, 4 décembre 2023, Saint-Étienne-Vallée-Française.

Saint-Étienne-Vallée-Française,Lozère

Pour un bol d’air frais entre les fêtes, on vous réserve une petite boucle au départ de la Freschure pour descendre à Colombières, direction ensuite la crête de Croance à travers la forêt domaniale des gardons !

Distance: 7,6 km – 2h30

Dénivelé: 190m….

2023-12-29 fin : 2023-12-29 . EUR.

Salle polyvalente

Saint-Étienne-Vallée-Française 48330 Lozère Occitanie



For a breath of fresh air between the holidays, we’ve got a little loop in store for you, starting at La Freschure and heading down to Colombières, then on to the Croance ridge through the Gardons national forest!

Distance: 7.6 km – 2h30

Difference in altitude: 190m…

Para respirar un poco de aire fresco entre las fiestas, hay un pequeño bucle desde La Freschure hasta Colombières, y luego hasta la cresta de la Croance a través del bosque nacional de Gardons

Distancia: 7,6 km – 2h30

Desnivel: 190 m…

Um zwischen den Feiertagen frische Luft zu schnappen, bieten wir Ihnen eine kleine Schleife von La Freschure hinunter nach Colombières und dann zum Croance-Kamm durch den Staatswald der Gardons!

Entfernung: 7,6 km – 2,5 Std

Höhenunterschied: 190m…

Mise à jour le 2023-11-29 par 48 – OT des Cévennes au mont Lozère