RANDO : SUR LES HAUTEURS D’ANDAJAC Salle polyvalente Saint-Étienne-Vallée-Française, 3 décembre 2023, Saint-Étienne-Vallée-Française.

Saint-Étienne-Vallée-Française,Lozère

Au croisement du (presque) triangle des bermudes: St Etienne/St Germain/Moissac, nous partirons de la boîte aux lettres de Leyris pour gagner les hauteurs d’Andajac, puis direction le menhir et retour par la Gleizolle.

Distance: 9,5 km – 3h

Dénivelé:….

2023-12-15 fin : 2023-12-15 . EUR.

Salle polyvalente

Saint-Étienne-Vallée-Française 48330 Lozère Occitanie



At the crossroads of the (almost) Bermuda triangle: St Etienne/St Germain/Moissac, we’ll set off from the Leyris mailbox to reach the heights of Andajac, then head for the menhir and return via Gleizolle.

Distance: 9.5 km – 3h

Difference in altitude:…

En la encrucijada del (casi) triángulo de las Bermudas: St Etienne/St Germain/Moissac, partiremos del buzón de Leyris hacia las alturas de Andajac, luego nos dirigiremos hacia el menhir y regresaremos por La Gleizolle.

Distancia: 9,5 km – 3 horas

Desnivel:…

An der Kreuzung des (fast) Bermudadreiecks St. Etienne/St. Germain/Moissac starten wir am Briefkasten von Leyris, um die Höhen von Andajac zu erreichen, dann Richtung Menhir und zurück über Gleizolle.

Entfernung: 9,5 km – 3 Std

Höhenunterschied:…

Mise à jour le 2023-11-29 par 48 – OT des Cévennes au mont Lozère