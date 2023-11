LE PETIT BAL DE LA VALLÉE FRANÇAISE Salle polyvalente Saint-Étienne-Vallée-Française, 13 décembre 2023, Saint-Étienne-Vallée-Française.

Saint-Étienne-Vallée-Française,Lozère

L’atelier de danses trad vous invite à sa soirée festive ! Amis, famille et bonne humeur sont les bienvenus – pour finir l’année !

19h : Repas partagé (apportez vos verres et couverts)

20h30 : Bal avec tous les musiciens de l’atelier auxquels se joi….

2023-12-13 fin : 2023-12-13 . EUR.

Salle polyvalente

Saint-Étienne-Vallée-Française 48330 Lozère Occitanie



The trad dance workshop invites you to its festive evening! Friends, family and good spirits are welcome – to end the year!

7pm: Shared meal (bring your own glasses and cutlery)

8:30 pm: Ball with all the musicians in the workshop, who will be…

El taller de danza tradicional te invita a su velada festiva Amigos, familia y diversión son bienvenidos para despedir el año

19.00 h: Comida compartida (traer vasos y cubiertos)

20.30 h: Baile con todos los músicos del taller, a los que se unirán…

Das Atelier für traditionelle Tänze lädt Sie zu seinem festlichen Abend ein! Freunde, Familie und gute Laune sind herzlich willkommen – um das Jahr ausklingen zu lassen!

19 Uhr: Gemeinsames Essen (bringen Sie Gläser und Besteck mit)

20.30 Uhr: Ball mit allen Musikern des Ateliers, die sich an der Veranstaltung beteiligen….

