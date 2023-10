MARCHÉ DE NOËL Salle polyvalente Saint-Étienne-Vallée-Française, 3 décembre 2023, Saint-Étienne-Vallée-Française.

Saint-Étienne-Vallée-Française,Lozère

La mairie de Saint Etienne Vallée Française vous invite au marché de Noël ! Venez découvrir l’artisanat et des produits locaux pour préparez vos cadeaux !

Stands de petit restauration sur place également…..

2023-12-03 fin : 2023-12-03 17:30:00. EUR.

Salle polyvalente

Saint-Étienne-Vallée-Française 48330 Lozère Occitanie



The Saint Etienne Vallée Française Town Hall invites you to its Christmas market! Come and discover local crafts and products to prepare your gifts!

Food stalls also available….

El Ayuntamiento de Saint Etienne Vallée Française le invita a su mercado navideño Venga a descubrir la artesanía y los productos locales para preparar sus regalos

Puestos de comida también disponibles….

Die Gemeindeverwaltung von Saint Etienne Vallée Française lädt Sie zum Weihnachtsmarkt ein! Entdecken Sie Kunsthandwerk und lokale Produkte, um Ihre Geschenke vorzubereiten!

Stände mit kleinen Snacks vor Ort ebenfalls….

