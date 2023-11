DIMAN’JEUX Salle polyvalente Saint-Étienne-Vallée-Française, 3 décembre 2023, Saint-Étienne-Vallée-Française.

Saint-Étienne-Vallée-Française,Lozère

L’association Le Cinquième Eléphant vous invite au Diman’Jeux une fois par mois à la salle polyvalente. Venez nombreux découvrir des nouveaux jeux de table et n’hésitez pas à amener les vôtres !

Voici quelques dates spéciales de la saison :

Le 3 ….

2023-12-03 fin : 2023-12-03 . EUR.

Salle polyvalente

Saint-Étienne-Vallée-Française 48330 Lozère Occitanie



The association Le Cinquième Eléphant invites you to Diman’Jeux once a month at the Salle Polyvalente. Come and discover new table games, and don’t hesitate to bring your own!

Here are a few special dates this season:

3rd …

La asociación Cinquième Eléphant le invita a su evento mensual Diman’Jeux en la Sala Polivalente. Vengan todos a descubrir nuevos juegos de mesa y no duden en traer los suyos

He aquí algunas fechas especiales de la temporada:

El 3 …

Der Verein Le Cinquième Eléphant lädt Sie einmal im Monat zum Diman’Jeux in die Mehrzweckhalle ein. Kommen Sie zahlreich, um neue Tischspiele zu entdecken, und bringen Sie ruhig Ihre eigenen mit!

Hier sind einige besondere Termine in dieser Saison :

Am 3 …

