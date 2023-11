REFAIRE AVEC LA NATURE : DE L’ÉCOLIEU AUX CHANTIERS SOLIDAIRES Salle polyvalente Saint-Étienne-Vallée-Française, 1 décembre 2023, Saint-Étienne-Vallée-Française.

Saint-Étienne-Vallée-Française,Lozère

L’association HELIOS vous invite le 1er décembre à Saint Etienne Vallée Française où à 18 h 30, elle a invité ETIKA MONDO, Ecolieu du Vigan à nous parler de ses actions, notamment des chantiers écologiques massifs qu’ils organisent pour venir au sec….

2023-12-01 fin : 2023-12-01 . EUR.

Salle polyvalente

Saint-Étienne-Vallée-Française 48330 Lozère Occitanie



