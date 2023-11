MARCHE RANDO : CORNICHE DES CÉVENNES PAR MÉJANELLE Salle polyvalente Saint-Étienne-Vallée-Française, 17 novembre 2023, Saint-Étienne-Vallée-Française.

Saint-Étienne-Vallée-Française,Lozère

Vous pensez avoir tout vu de la Vallée Française ?

Ce vendredi, on se rapproche de Moissac avec la Corniche des Cévennes: au départ du pont de Bédilière (covoiturage depuis la salle polyvalente), on longe le ruisseau du Salt pour monter à la Cornich….

2023-11-17 fin : 2023-11-17 . EUR.

Salle polyvalente

Saint-Étienne-Vallée-Française 48330 Lozère Occitanie



Think you’ve seen it all in the French Valley?

This Friday, we’re getting closer to Moissac with the Corniche des Cévennes: starting from the Bédilière bridge (carpooling from the salle polyvalente), we follow the Salt stream up to the Cornich…

¿Cree que ya lo ha visto todo en el Valle de Francia?

Este viernes, nos acercamos a Moissac con la Corniche des Cévennes: partiendo del puente de la Bédilière (coche compartido desde la sala polivalente), seguimos el torrente Salado hasta la Corniche…

Sie denken, Sie haben schon alles vom Vallée Française gesehen?

An diesem Freitag nähern wir uns Moissac mit der Corniche des Cévennes: Von der Brücke von Bédilière (Fahrgemeinschaften von der Mehrzweckhalle aus) aus geht es entlang des Baches von Salt hinauf zur Cornich…

Mise à jour le 2023-11-02 par 48 – OT des Cévennes au mont Lozère